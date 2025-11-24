Homem é preso em Adamantina após denúncia de cárcere privado, agressões, violência sexual e tráfico

Um homem foi detido pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (24) após uma denúncia de violência doméstica em uma residência localizada na Rua João Perrone, em Adamantina. A corporação foi acionada pelo COPOM e, ao chegar ao imóvel, encontrou uma mulher que afirmou ter passado a noite inteira mantida contra sua vontade dentro da casa, conseguindo escapar somente ao amanhecer.

A vítima relatou aos policiais que o companheiro a havia agredido por meio de enforcamento, feito ameaças e a constrangido a praticar atos de natureza sexual. Com as informações sobre o suspeito, a PM iniciou buscas na região e localizou o homem pouco tempo depois.

De acordo com a Polícia Militar, já existiam denúncias anteriores indicando possível envolvimento do acusado com o tráfico de drogas. Diante disso, os policiais retornaram ao imóvel e, com o consentimento da vítima, realizaram buscas.

Dentro da residência foram apreendidas cinco porções de maconha prontas para comercialização e outra quantidade armazenada em pote de vidro, somando 157,95 gramas do entorpecente, além de duas balanças de precisão.

A mulher e o suspeito foram levados à Delegacia de Defesa da Mulher. A delegada Patrícia Tranche Vasques confirmou a prisão e registrou a ocorrência pelos crimes de tráfico de drogas, cárcere privado, lesão corporal e estupro. (Por: Redação)



