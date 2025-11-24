Com investimento de R$ 760 mil, Farmácia Municipal é inaugurada no prédio alugado há dois anos

Esta segunda-feira (24) começou com a inauguração e funcionamento da Farmácia Municipal no novo prédio, localizado na Rua Joaquim Nabuco, em frente ao CENAIC. A cerimônia realizada pela Prefeitura de Adamantina por meio da Secretária Municipal de Saúde contou com a presença de autoridades dos Poderes Executivo e Legislativo, bem como de secretários municipais, profissionais da área da saúde, comando da Polícia Militar, representantes de deputados, lideranças comunitários e demais convidados.

Para ficar apto a armazenar e dispensar os medicamentos à população, o imóvel precisou receber diversas adequações ligadas estrutura interna e à energia elétrica, como a troca do padrão e a instalação de gerador.

Durante seu discurso, o prefeito José Tiveron ressaltou as dificuldades encontradas, herdadas da administração anterior. “Quando assumimos a Prefeitura, encontramos este prédio alugado havia mais de um ano. Não foi uma escolha da nossa gestão, mas governar é olhar para a realidade, assumir responsabilidades e transformar desafios em soluções. E foi isso que fizemos”. Na sequência, o chefe do executivo e revelou ter sido necessário viabilizar mais de aproximadamente R$ 760 mil para colocar a Farmácia em funcionamento no novo espaço. “O prédio era maior do que o necessário, a localização não é exatamente a ideal e os custos de adaptação foram altos. Ainda assim, entendemos que a melhor decisão seria conduzir o processo com responsabilidade, transparência e respeito ao alto investimento público. Foi um retrabalho detalhado, cuidadoso e necessário. Hoje, o que entregamos aqui é fruto do compromisso”.

Até então a Farmácia Municipal funcionava no prédio anexo ao antigo Postão, onde o espaço já era insuficiente para a demanda.

A secretária de saúde Cris Jacomasso fez questão de destacar o empenho da pasta e seus profissionais para solucionar os entraves existentes e tornar o sonho em realidade. “Foram dias de muito trabalho e noites de muita preocupação. Só nós sabemos o quanto foi desgastante. Mas, gras ao esforço de toda a nossa equipe e o apoio das outras secretarias, hoje estamos aqui para comemorarmos essa conquista para a população. Meu muito obrigada a todos”.

O atendimento no novo endereço teve início a partir desta segunda, em paralelo à inauguração, e os usuários da rede pública de saúde já são recebidos a entrega de medicamentos.

Por Ricardo Bispo

.