Corpo do piloto que morreu em acidente no Beto Carrero será velado e sepultado em Adamantina

Será velado e sepultado em Adamantina o corpo do piloto adamantinense Lurrique Ferrari, conhecido como Boll, que morreu aos 36 anos após um trágico acidente durante uma apresentação de manobras no parque Beto Carrero World, em Santa Catarina, na tarde de ontem.

A morte ocorreu quando o piloto realizava uma exibição e acabou colidindo contra uma das rampas da pista, sofrendo ferimentos. A morte teve forte comoção e gerou grande repercussão nas redes sociais, onde familiares, amigos e admiradores lamentam a perda precoce.



A funerária responsável informou que o velório terá início às 15h desta segunda-feira, no Memorial Flor de Lótus, em Adamantina. Já o sepultamento está marcado para ocorrer às 9h desta terça-feira (25).

Lurrique era muito conhecido em Adamantina e região por sua atuação em eventos, demonstrações e apresentações com motocicletas, sendo referência no segmento e atraindo público por onde passava. Seu falecimento deixa consternada a comunidade e os amigos.

