Arca inicia campanha para arrecadar cestas especiais de Natal

A Arca – Associação dos Renais Crônicos de Adamantina iniciou mais uma campanha solidária de fim de ano, reforçando seu compromisso histórico com pacientes renais crônicos do município e região. A entidade lançou a ação “Adote um Renal no Natal”, que convida a comunidade a colaborar com a doação de uma cesta de Natal no valor de R$ 100, destinada aos pacientes atendidos pela instituição. As contribuições podem ser feitas presencialmente na sede da Arca ou via PIX, e devem ser realizadas até o dia 15 de dezembro.

A Arca tem mais de 25 anos de atuação na cidade, em suporte complementar a pacientes renais crônicos da cidade e região que realizam sessões de diálise e hemodiálise, e seus familiares. Em duas décadas e meia, o trabalho de seus dirigentes, colaboradores e voluntários, apoiados pelo poder público e sociedade civil, permite reunir uma coleção de histórias de superação.

A entidade sem fins lucrativos presta assistência aos pacientes e familiares de Adamantina e região através de distribuição de cestas básicas, complementação do fornecimento de medicamentos, atividade de entretenimento durante as sessões de hemodiálise, terapia ocupacional através de artesanato, visitas em domicílios, campanha de prevenção e conscientização (palestras) e apoio aos transplantados.

A Associação conta com o trabalho de voluntários dedicados na realização de seus eventos, entre eles, o Bazar Beneficente permanente, que funciona todos os dias na sede da entidade, além do jantar beneficente, porco no rolete, jantar do Dia Internacional da Mulher, bingo e participação em feiras e promoções municipais que são realizadas anualmente.

Essas ações permitem subsidiar o custeio da entidade e seus serviços. A Arca recebe também apoio do poder púbico municipal, através de subvenção financeira, e doações feitas pela comunidade, igrejas e sociedade civil organizada, e tem sua sede à Rua Mário Olivero, 245 (esquina da Capela da Santa Casa), com telefone (18) 3521-5089.

