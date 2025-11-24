Rodada da Copa Inter Municipal Vovózão de Futebol Médio foi realizada no Parque Iguaçu em Adamantina

O Flórida Paulista FC, não se importou se o time do Parque Iguaçu FC estava jogando no campo a seu favor na última rodada da Copa Inter Municipal Vovózão Acima de 50 anos de Futebol Médio.

Os floridense com o gol de Milton Vila, logo no início da 1° etapa venceu os donos da casa por 1 a 0. Destaque para o goleiro Paulo Góis que praticou grandes defesas segurando o resultado até o final da partida.

ABC E PARAPUÃ

Com várias chances de gols desperdiçadas as equipes do ABC FC Lucélia e Parapuã FC, ficaram no empate sem abertura de contagem (0x0).

SAN REMO E.C ASSUMI A LIDERANÇA

Já a equipe do San Remo EC Adamantina, com dois gols marcados pelo jogador Esquerdinha, venceu o Pracinha FC por 2 a 1. Com a vitória o time do Jardim Brasil reassumiu a liderança da competição com 15 pontos.

CME DE OSVALDO CRUZ

A equipe da CME de Osvaldo Cruz derrotou por 2 a 1, o Rinópolis FC. Careca e Gilmar foram os marcadores de gols do time osvaldocruzense.

A rodada da 2° Copa Inter Municipal Vovózão acima de 50 anos de Futebol Médio, foi realizada no domingo (23) no campo do Parque Iguaçu em Adamantina.

CLASSIFICAÇÃO

-San Remo – 15

-ABC de Lucélia – 13

-Parque Iguaçu – 12

-Rinópolis – 7

-Osvaldo Cruz – 7

-Parapuã – 6

-Flórida Paulista – 6

-Pracinha – 3

-ORGANIZAÇÃO / ARBITRAGEM

Judá Artigos e Eventos Esportivo de Lucélia.

COORDENAÇÃO

Júlio José Moreno

Por: Jair Kbça