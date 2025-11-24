Fratello’s Sports Adamantina é campeão da Copa Brasil de Futsal em Arandu – SP

As equipes de base da Fratello’s Sport Adamantina estiveram participando da Copa Brasil de Futsal.

A competição aconteceu entre os dias 19 a 22 de novembro na cidade de Arandu-SP, e contou com a participação de mais de 50 equipes divididas em 5 categorias, Adamantina estava representada pela Fratellos Sports, que participou com as categorias Sub11, Sub-15 e Sub-16.

A categoria sub-11 foi eliminada na fase de grupo. Já as categorias Sub-15 e Sub-16 chegaram nas duas finais da competição.

A categoria Sub16 se sagrou vice campeã perdendo a final para a equipe do Elite Futsal da cidade de Votuporanga pelo placar de 3 a 2. Já a categoria Sub-15 foi a grande campeã após vencer por 2 a 0 a equipe do Sharks da cidade de Itabera-SP.

Fratello’s Sports agora se prepara para a Copa Sul Americana de futsal que acontecerá na cidade de Martinópolis entre os dias 17 a 22 de dezembro

Fotos e Redação / Ass. de Imprensa / Fratello’s Sport

