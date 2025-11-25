Vereadores pleiteiam abono natalino, reajuste salarial e revisão do ticket aos servidores da Prefeitura e FAI

A busca por melhorar os vencimentos e benefícios concedidos aos funcionários públicos municipais da Prefeitura e da FAI (Centro Universitário de Adamantina) resultou em três Indicações – nº 435, nº 436 e nº 437 –apresentados pelos vereadores durante a sessão ordinária do Poder Legislativo realizada na noite da última segunda-feira (17). A elaboração dos documentos foi liderada pelo Prof. Hélio Santos e Rogério Sacomam, mas contou com a assinatura de todos os demais edis.

O primeiro pedido solicita que o prefeito José Tiveron e o reitor Alexandre Teixeira avaliem a possibilidade de conceder o abono natalino neste ano de 2025 aos servidores.

Já com a segunda solicitação os vereadores pleiteiam a possibilidade de conceder uma concessão do reajuste salarial com base na inflação do período somada ao percentual de 2,5%.

Na terceira reivindicação consta a proposta de concessão aos servidores municipais uma correção do valor do vale-alimentação para o exercício de 2026.

As indicações passaram pelo plenário da Câmara Municipal e foram enviadas pela Presidência para a Prefeitura e à FAI para análise e possível atendimento dos pleitos.

