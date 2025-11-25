Prefeitura abre licitação para execução de novo piso das passarelas do viaduto da Joaquim Nabuco

A Prefeitura de Adamantina abriu processo de licitação para execução e instalação das lajes protendidas que irão compor o piso das duas passarelas anexas ao viaduto da Avenida Joaquim Nabuco, sobre a linha férrea. Uma das passarelas (à direita, considerando o sentido centro/bairro) foi interditada em fevereiro, teve o piso de travessia removido, e desde então afeta o deslocamento de pedestres no local.

A licitação, cadastrada como Processo nº 8414/2025 e Dispensa Eletrônica nº 47/2025, foi solicitada pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento. O critério de julgamento será o de menor preço unitário. A estimativa de custo da contratação é de R$ 124.009,45. O recebimento das propostas teve início em 20 de novembro, às 8h, e segue até 27 de novembro.

O edital prevê a contratação de empresa especializada para instalar a laje protendida nas duas passarelas do viaduto. O trabalho inclui mão de obra, materiais e todos os itens previstos na planilha orçamentária, no memorial descritivo, no cronograma físico-financeiro, nos projetos e na minuta contratual. A área total a ser executada é de 306,68 m², sendo 153,34 m² em cada passarela.

Entre as responsabilidades da empresa contratada, conforme o edital, estão:

Fornecimento e instalação da laje protendida, pré-moldada ou moldada no local;

Execução de apoios, ancoragens e juntas estruturais;

Acabamento do piso com revestimento antiderrapante;

Limpeza e tratamento dos apoios metálicos;

Emissão de ART e acompanhamento técnico por engenheiro responsável.

A obra será executada em duas etapas, permitindo a continuidade do fluxo de pedestres durante os serviços.

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Segundo o Estudo Técnico Preliminar, a contratação é considerada necessária e urgente para a conclusão das passarelas, classificadas como equipamentos estratégicos de mobilidade urbana. Elas permitem a travessia segura de pedestres sobre a linha férrea, reduzindo riscos de acidentes.

A escolha pela laje protendida foi definida como solução técnica ideal, por apresentar maior rigidez estrutural, reduzir vibrações, garantir durabilidade e exigir pouca manutenção. Além disso, apresenta compatibilidade com as estruturas metálicas já instaladas.

O QUE É A LAJE DE CONCRETO PROTENDIDO

A obra utilizará laje de concreto protendido, sistema reconhecido pela alta resistência e durabilidade. Trata-se de uma laje formada por vigotas protendidas — peças que recebem cabos de aço tensionados antes da concretagem. Esse processo aumenta a capacidade estrutural, permitindo suportar cargas elevadas e reduzindo deformações.

O modelo previsto para as passarelas é de laje pré-fabricada unidirecional com vigotas LP20, capacidade de 500 kgf/m². Com capacidade para suportar até 500 quilos força por metro quadrado, essa estrutura é indicada para obras que exigem robustez, segurança e durabilidade, sendo comum em edificações residenciais, comerciais e industriais.

Por Folha Regional Adamantina

