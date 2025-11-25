Curso de confecção ministrado na Carreta Escola Móvel do SENAI segue até o dia 27

A Carreta Escola Móvel de Confecção Industrial do SENAI está estacionada em frente à Biblioteca Municipal “Jurema Citeli” oferecendo uma nova oportunidade de capacitação profissional aos adamantinenses. A ação é resultado de uma parceria entre o Sebrae e o Fundo Social de Solidariedade do município, que juntos trazem o curso “Aprenda a Ajustar e Reformar Roupas”.

As atividades começaram na quinta-feira (13) e sexta-feira (14), com aulas teóricas, quando os participantes receberam as primeiras orientações sobre técnicas de costura, ajustes e noções de modelagem.

Desde a última segunda-feira (17) os alunos entraram na etapa prática, realizada dentro da unidade móvel totalmente equipada.

O curso tem como objetivo ampliar as habilidades profissionais dos participantes e abrir portas para geração de renda, especialmente no setor de confecção, que segue aquecido na cidade e região. A presença da carreta reforça o compromisso das instituições envolvidas em incentivar o empreendedorismo e a qualificação da comunidade.

O encerramento das aulas está previsto para o dia 27 de novembro. E pela conclusão os participantes receberão certificado.

Por Folha Regional Adamantina

