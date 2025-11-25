Reinaugurado Espaço de Capoeira em Adamantina

Foi reinaugurado na semana passada o Espaço de Capoeira da Mestre Sara, localizado na Rua Deputado Cunha Bueno, nº 1728, na Vila Industrial em Adamantina. Teve apresentações de Maculelê, samba de roda, poesia, roda de capoeira e cantos africanos.

A data escolhida foi 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, por representar história, força e resistência.

Toda a organização do evento foi realizada pela própria Mestre Sara, com a participação da professora Suelen e dos alunos do Grupo Estrela da Barra.

“Essa importante data tem o objetivo de valorizar a luta e o legado do povo negro, reconhecendo sua contribuição para a nossa história. Em 2025, celebramos esse dia em Adamantina, reafirmando que igualdade, respeito e justiça são direitos de todos”, disse. E completou: “A capoeira, símbolo de resistência e liberdade, também ganha destaque”.

No município a Mestre Sara atua na capoeira desde os anos 90, ao lado da professora Suelen que desenvolve uma capoeira pedagógica e inclusiva, acolhendo todos os públicos.

