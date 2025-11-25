Motociclista é preso por tráfico e tentativa de fuga em Adamantina

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de drogas, uma motocicleta e outros materiais utilizados no tráfico, além da prisão de um suspeito, nesta terça-feira (25), em Adamantina.

Conforme a PM, a ocorrência teve início após a equipe receber uma denúncia anônima informando que um indivíduo estaria prestes a receber entorpecentes nas proximidades de um campo no bairro Jardim Adamantina, acompanhado de uma mulher em uma motocicleta.

Durante patrulhamento pelo local indicado, os policiais avistaram o suspeito conduzindo uma moto com uma mulher na garupa, saindo de uma estrada de terra próxima à linha férrea. Foi dada ordem de parada, mas o condutor não obedeceu e tentou fugir. O acompanhamento terminou na Avenida Francisco Bellusci, próximo à FAI, onde outras equipes prestaram apoio, consta na ocorrência.

Na abordagem, os policiais encontraram na cintura do suspeito um saco plástico contendo maconha. Questionado, ele afirmou ter recebido a droga na estrada de terra do Jardim Adamantina, entregue por um homem em um veículo branco. Ao ser indagado sobre a existência de mais entorpecentes em sua residência, o suspeito confirmou e autorizou a vistoria, segundo o registro policial.

Na casa, os policiais localizaram porções de cocaína escondidas dentro de um tênis, além de uma balança de precisão dentro de um guarda-roupa — materiais que o próprio indivíduo admitiu serem usados para venda de drogas, conforme a PM.

A mulher que o acompanhava relatou não saber da existência dos entorpecentes.

Os envolvidos foram conduzidos para a delegacia. O delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça, enquanto a mulher foi ouvida e liberada.

Foram apreendidos: 1 kg de maconha; 16 g de cocaína; uma balança de precisão e uma motocicleta Honda CG 150 vermelha. (Por: Adamantina NET)

