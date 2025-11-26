Após ser preso, homem denúncia “irmão de criação” por tráfico de drogas em Adamantina

Segundo a PM, após deter um indivíduo por tráfico momentos antes, ele apontou que seu irmão de criação também estaria envolvido no crime. A equipe seguiu até a residência indicada, na Alameda Padre Nóbrega, onde o suspeito havia acabado de retornar de uma audiência no Fórum.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram uma porção de maconha. Com autorização para entrar no imóvel, o cão de faro localizou outra porção da droga dentro de um pote plástico, conforme registro policial.

No total, foram apreendidos 35 gramas de maconha, 36 gramas de cocaína, 100 gramas de haxixe, além de dois celulares e R$ 852 em dinheiro.

Diante das evidências, os dois homens receberam voz de prisão em flagrante e foram conduzidos à DIG/DISE de Adamantina. O caso segue sob investigação.



