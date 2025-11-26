Capaz leva 120 aprendizes para dia de lazer e diversão no Thermas Acqualinda

O feriado de 20 de novembro, da Consciência Negra, foi cheio de diversão, interação, entretenimento e lazer para 120 aprendizes que foram levados pela Instituição Capaz de Adamantina ao Thermas Acqualinda, em Andradina.

O passeio durou todo o dia e os jovens puderam aproveitar todas as atrações do parque aquático, gratuitamente. Eles foram acompanhados por uma equipe de funcionários para dar suporte.

Além do transporte, a Capaz arcou com as despesas relacionadas à entrada no Thermas e alimentação.

De acordo com a Instituição, a viagem é um prêmio dado aos aprendizes em reconhecimento à dedicação e comprometimento demonstrados ao longo do ano no curso teórico de capacitação e também no serviço, uma vez que o critério básico para poder participar do passeio são o bom comportamento e a presença contínua nas aulas semanais e no trabalho.

Esta foi a segunda vez neste ano que a Capaz proporcionou uma viagem premiada aos jovens.

