PAT está com quatro oportunidades de emprego para operador de bate estaca

As vagas são para o sexo masculino e é necessário ter a partir de 18 anos. No entanto, não é exigido experiência e carteira nacional de habilitação.

Os currículos devem ser encaminhados para o e-mail: pat@adamantina.sp.gov.br que serão repassados as empresas que estão realizando o processo seletivo.

O PAT de Adamantina funciona no prédio do Poupatempo que está situado na Avenida da Saudade nº1072. Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira.