Grupo de apoio a cuidadores de idosos com demência comemora um ano nesta quarta-feira (26)

A programação contará com a segunda parte da exposição sobre cuidados paliativos apresentado pela dra. Glaucia Crepaldi e marca o aniversário de um ano do grupo que foi instituído por meio do Decreto nº 7023 de 12 de novembro de 2024.

O objetivo da criação foi o de melhorar o atendimento dos idosos portadores da doença de Alzheimer e outras demências em sua residência, a redução nas dúvidas e intercorrências durante os atendimentos e melhora do suporte psicológico ao cuidador.

A iniciativa para a criação do grupo foi do médico geriatra e especialista em Alzheimer e professor do curso de medicina da FAI e membro do CONSU, Prof. Dr. Alessandro Jacinto.

As reuniões acontecem todos os meses, na FAI, às 19h e é aberta aos familiares e cuidadores interessados, sendo coordenada por um profissional de equipe multidisciplinar.

Não é necessário se inscrever para participar. Dúvidas ou mais informações podem ser obtidas pelo telefone 18 3502-3130 e/ou pelas redes sociais pelas redes sociais: @grupodeapoioacuidadores