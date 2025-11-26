Prefeitura de Adamantina realiza o “acender das luzes de natal” nesta sexta-feira

Sexta-feira (28), a partir das 20h, acontecerá o “acender das luzes de natal”. A programação abre o calendário de atrações preparadas pela Prefeitura de Adamantina, por meio das secretarias de Cultura e Turismo e de Desenvolvimento Econômico.
A programação ainda contará com a presença da Banda Marcial de Adamantina que fará uma apresentação natalina. Os pontos que receberam os enfeites de natal são:
• Pontilhão da Rua Joaquim Nabuco
• Parque dos Pioneiros
• Parque Caldeira
• Praça Élio Micheloni
• Praça Prestes Maia
• Passagem sob trilhos Roberto Antonio Romanini – o “pontilhão” da Rua Osvaldo Cruz
• Estação Recreio
• Avenida Rio Branco, no trecho entre a Rua Arno Kieffer e a Rua Hermenegildo Romanini
• Avenida Capitão José Antônio de Oliveira, no trecho entre a Rua General Isidoro e a Rua Joaquim Nabuco
• Avenida Adhemar de Barros, no trecho entre a Rua Dona Josefina Dall’ Antonia Tiveron a Alameda Padre Nobrega
• Rua Osvaldo Cruz, no trecho entre a Rua Dona Josefina Dall’ Antonia Tiveron e a Avenida Capitão José Antônio de Oliveira
• Rua Deputado Salles Filhos, no trecho entre a Rua Dona Josefina Dall’ Antonia Tiveron e a Avenida Capitão José Antônio de Oliveira
• Avenida Santo Antônio, no trecho entre a Avenida Rio branco e a Avenida Capitão José Antônio de Oliveira
• Alameda Armando Salles de Oliveira, no trecho entre a Avenida Adhemar de Barros e a Avenida Santo Antônio
• Avenida Marechal Castelo Branco, no trecho entre a Avenida Antônio Tiveron e o Trevo Principal da entrada da cidade
• Alameda Navarro de Andrade, no trecho entre a Praça Henrique Gelan e a Rua Osvaldo Cruz (ponto de referência: Praça Élio Micheloni)
Demais programações
A tradicional chegada do Papai Noel está prevista para acontece no dia 14 de dezembro a partir das 19h no Parque dos Pioneiros. Além disso, a praça Elio Micheloni receberá diversas atrações das escolas de música e dança da cidade.
Por Jornalista Natacha Dominato