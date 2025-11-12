Secretaria de Saúde promove nesta quinta-feira (13) ação alusiva ao Novembro Azul

Nesta quinta-feira (13), todas as unidades básicas de saúde de Adamantina atenderão até às 20h. O objetivo é disponibilizar atendimento aos homens em meio ao novembro azul. Nesta quinta-feira (13), todas as unidades básicas de saúde de Adamantina atenderão até às 20h. O objetivo é disponibilizar atendimento aos homens em meio ao novembro azul.

Os homens receberão atendimento médico e de enfermagem e, ainda, poderão realizar testes rápidos como de hepatites, HIV e Sífilis e, ainda, realizar a atualização da caderneta de vacinação.

Conforme uma cartilha do INCA, o câncer de próstata é mais frequente em homens no país, ficando atrás apenas do câncer do pele. Alguns dos fatores que podem aumentar o risco da doença são: idade, história de câncer na família, sobrepeso e obesidade.

O novembro azul é um movimento feito em todo o mundo com o objetivo de conscientizar homens sobre a sua saúde e o foco está voltado para prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata.