Professora de Taiwan visita o curso de História da FAI

Na noite de terça-feira (10), o curso de História do Centro Universitário de Adamantina (FAI) recebeu a professora Dra. Ho-Ching Lee, da Universidade Nacional Central de Taiwan, para uma conversa especial sobre relações internacionais, direito e sustentabilidade. A atividade foi articulada pela docente Prof.ª Dra. Izabel Castanha Gil, com tradução simultânea realizada pelo Prof. Me. Antônio Carlos Bassio Haddad. A Dra. Lee está em Adamantina, antes de seguir para Belém/PA, onde participará da COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025). Ela veio visitar sua amiga Fabrícia Sayri Nakae, que a apresentou à Prof.ª Izabel.

Durante o encontro, a professora Lee compartilhou um panorama sobre os desafios globais relacionados à energia verde e desenvolvimento sustentável, destacando a importância da cooperação entre países e da educação superior na formação de cidadãos conscientes e comprometidos com o futuro do planeta. Ela também ressaltou como a pesquisa e o diálogo intercultural contribuem para a construção de políticas mais integradas e responsáveis.

Com vasta experiência acadêmica, a Dra. Ho-Ching Lee é professora de Relações Internacionais e Direito na Faculdade de Pós-Graduação em Sustentabilidade e Energia Verde da Universidade Nacional Central de Taiwan. Possui mestrado pela Universidade de Washington e doutorado pela Universidade Estadual de Nova York em Albany. Ao longo de sua carreira, foi reconhecida com diversos prêmios de destaque em ensino, pesquisa e serviços (2005, 2009, 2011, 2013 e 2015), evidenciando seu compromisso com a excelência acadêmica.

A visita proporcionou aos estudantes e docentes da FAI uma oportunidade de ampliar horizontes e fortalecer laços acadêmicos internacionais, além de promover reflexões sobre o papel da História e das Ciências Humanas na construção de um mundo mais sustentável e cooperativo.

“Momentos como esse destacam a importância do diálogo entre culturas e do papel da universidade na formação de uma consciência global”, destacou a professora Izabel Castanha Gil.

Por Jéssica Nakadaira

.