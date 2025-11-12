Criação de REFIS para parcelamento de débitos fiscais e tributários é novamente solicitada na Câmara

“Devido à grave crise econômica que assola o nosso país, muitas pessoas e empresas estão com dificuldades para pagar os seus tributos”. Com essa justificativa, na sessão da Câmara Municipal realizada segunda-feira (3), o vereador Aguinaldo Galvão (Republicanos) apresentou a Indicação nº 402/25 que propõe a criação do REFIS (Programa de Recuperação Fiscal) voltado a débitos fiscais/tributários junto ao Município de Adamantina.

A proposta é endereçada à Prefeitura e solicita que seja oferecido um regime opcional de parcelamento de débitos fiscais àquelas pessoas físicas e jurídicas que possuem pendências com os cofres municipais.

“Um programa de parcelamento das dívidas e redução dos juros e multas iriam possibilitar o pagamento destas dívidas e evitar que pessoas físicas, jurídicas e até o próprio erário municipal sejam prejudicados”, pondera o legislador.

A Indicação passou pelo plenário do Poder Legislativo e foi enviada para o Poder Executivo, para análise e possível tomada de providências.

