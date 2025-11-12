“Blackout Casa Afro” terá pirofagia, roda de conversa e batalha de rimas

Durante o “Blackout Casa Afro”, será anunciado o ganhador do 2º concurso de desenho, os três primeiros colocados do concurso farão um grafite profissional e educativo com a artista Mavi Gualtieri.

A programação para o dia ainda traz a realização da roda de conversa intitulada de “Negritudes Brasileiras”. Na oportunidade, os escritores do Projeto Crônicas de Ganga compartilharão como foi a criação das crônicas que estão escrevendo de idealização da OSC Gangazumba de Cultura Negra.

Além disso, haverá uma apresentação de pirogafia com o Mestre Lobisomem (Gilmar dos Santos) que já esteve em países como: China, Armênia, Rússia, Taiwan, África, Turquia. Encerrando o evento, ainda será realizada a 3º Batalha de Rimas na Casa Afro sob a organização do Tio Will MC.