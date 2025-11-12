Adamantina se despede de um de seus grandes pioneiros: Yuske Miyamura

Adamantina amanheceu em luto nesta quarta-feira, 12 de novembro de 2025, com a partida de Yuske Miyamura, um dos grandes nomes da história do comércio local e símbolo de trabalho, honestidade e dedicação à cidade. Aos 86 anos, o empresário deixa um legado que ultrapassa as vitrines de sua tradicional relojoaria e ecoa na memória de gerações que aprenderam com seu exemplo silencioso e constante.

Nascido em 15 de junho de 1939, em Marília (SP), Yuske chegou a Adamantina ainda jovem, em uma época em que o município dava seus primeiros passos rumo ao desenvolvimento. Em 1965, fundou a Relojoaria Adamantina, um empreendimento que rapidamente se tornou referência em qualidade e confiança. Mais do que um comerciante, ele foi um empreendedor visionário, que acreditava na força do trabalho e no valor da palavra empenhada.

Ao longo de seis décadas, seu nome se entrelaçou à história da cidade. Foi reconhecido por sua generosidade, pela postura sempre gentil e pelo atendimento acolhedor que conquistava clientes e amigos. Sua trajetória foi celebrada em 2024, quando recebeu da Câmara Municipal de Adamantina o título de Cidadão Adamantinense, uma justa homenagem a quem dedicou a vida a contribuir com o crescimento e o progresso da comunidade.



Para muitos, Yuske Miyamura representava uma era de ouro do comércio adamantinense, marcada pela simplicidade, confiança e laços humanos duradouros. Sua presença constante na loja, sempre sorridente e atenciosa, tornou-se um símbolo da identidade local — um verdadeiro exemplo de como o trabalho honesto constrói pontes e memórias.

Velório e sepultamento

O velório de Yuske Miyamura está sendo realizado nesta quarta-feira, 12 de novembro, no Jardim da Saudade Haddad – Sala Tulipa.

O sepultamento está marcado para as 16h30, no Cemitério Municipal de Adamantina.

Aos familiares e amigos, nossos mais sinceros sentimentos.

Adamantina perde um pioneiro, mas ganha para sempre um exemplo de vida, trabalho e amor à cidade.