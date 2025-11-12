Adamantina está aplicando vacinas contra febre amarela é HPV em adolescentes entre 15 e 19 anos

Teve início a Estratégia de Vacinação contra a Febre Amarela e a Estratégia de Vacinação de resgate da população de 15 a 19 anos não vacinada contra o HPV, nos 37 municípios do Grupo de Vigilância Epidemiológica da DRS de Marília, o qual Adamantina faz parte. No município, todas as unidades básicas de saúde estão aplicando as doses dos imunizantes das 8h às 16h. Teve início a Estratégia de Vacinação contra a Febre Amarela e a Estratégia de Vacinação de resgate da população de 15 a 19 anos não vacinada contra o HPV, nos 37 municípios do Grupo de Vigilância Epidemiológica da DRS de Marília, o qual Adamantina faz parte. No município, todas as unidades básicas de saúde estão aplicando as doses dos imunizantes das 8h às 16h.

Deve tomar a dose contra a febre amarela qualquer pessoa que deixou de receber o imunizante. De acordo com o site do Ministério da Saúde, o esquema vacinal da febre amarela é de uma dose durante toda a vida. Ela tem sido utilizada desde o ano de 1937 para prevenção da doença.

A vacina contra HPV conforme o site do Ministério da Saúde é a maior forma de proteção contra o vírus que afeta a pele e as mucosas, sendo que essa infecção que é sexualmente transmissível é a mais comum no mundo.