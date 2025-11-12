Cerimônia de Admissão em Lenço do Clube de Desbravadores Colmeia em Ação de Adamantina

Na noite do último sábado (8), aconteceu no anfiteatro Fernando Paloni, na Biblioteca de Adamantina, a Cerimônia de Admissão em Lenço do Clube de Desbravadores Colmeia em Ação. O evento, realizado às 19h, reuniu autoridades, familiares e convidados em uma noite de celebração, emoção e civismo.

A admissão em lenço representa o ingresso oficial do participante após um período introdutório de aprendizado, em que o Desbravador conhece a história, os símbolos, o hino e os ideais do movimento. A partir desse momento, ele passa a usar o uniforme oficial e pode atuar em atividades cívicas e humanitárias promovidas pelo clube, sempre de acordo com as normas estabelecidas em seu manual administrativo.

O evento foi organizado pelo Clube de Desbravadores Colmeia em Ação, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Adamantina.

De acordo com o diretor do Clube Colmeia em Ação, Keller C. A. Ohara, o grupo integra a rede mundial do Clube dos Desbravadores, presente em mais de 160 países, com mais de 90 mil sedes. Em Adamantina, o clube atua desde 2017 e tem sede no Horto Florestal, em parceria com a Prefeitura Municipal.

SOBRE O CLUBE

O Clube desenvolve projetos educacionais e formativos voltados a meninos e meninas de 10 a 15 anos, de diferentes classes sociais, cores e religiões. As atividades ocorrem semanalmente e envolvem o aprendizado de habilidades práticas, espírito de equipe e respeito à natureza. Entre as experiências mais marcantes estão acampamentos, caminhadas, escaladas, explorações em cavernas e florestas, além do aprendizado de técnicas de sobrevivência, como cozinhar ao ar livre e acender fogo sem fósforos.

Além do contato com o meio ambiente, o grupo trabalha valores como disciplina, solidariedade e cidadania. Os participantes são estimulados a combater o uso de fumo, álcool e drogas, a atuar em ações comunitárias e humanitárias, e a desenvolver o amor a Deus, à Pátria e ao próximo.

O método aplicado é o do “aprender fazendo”, consagrado no escotismo e reconhecido mundialmente por promover o desenvolvimento físico, intelectual, emocional e social dos jovens.

O Clube Colmeia em Ação segue aberto à participação de novos integrantes e voluntários que queiram colaborar com o projeto e com o desenvolvimento da juventude adamantinense.

.