Close Menu
Cidades

Cerimônia de Admissão em Lenço do Clube de Desbravadores Colmeia em Ação de Adamantina

AdamantinaNETPor Atualizado0

Na noite do último sábado (8), aconteceu no anfiteatro Fernando Paloni, na Biblioteca de Adamantina, a Cerimônia de Admissão em Lenço do Clube de Desbravadores Colmeia em Ação. O evento, realizado às 19h, reuniu autoridades, familiares e convidados em uma noite de celebração, emoção e civismo.

A admissão em lenço representa o ingresso oficial do participante após um período introdutório de aprendizado, em que o Desbravador conhece a história, os símbolos, o hino e os ideais do movimento. A partir desse momento, ele passa a usar o uniforme oficial e pode atuar em atividades cívicas e humanitárias promovidas pelo clube, sempre de acordo com as normas estabelecidas em seu manual administrativo.

O evento foi organizado pelo Clube de Desbravadores Colmeia em Ação, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Adamantina.

De acordo com o diretor do Clube Colmeia em Ação, Keller C. A. Ohara, o grupo integra a rede mundial do Clube dos Desbravadores, presente em mais de 160 países, com mais de 90 mil sedes. Em Adamantina, o clube atua desde 2017 e tem sede no Horto Florestal, em parceria com a Prefeitura Municipal.

SOBRE O CLUBE

O Clube desenvolve projetos educacionais e formativos voltados a meninos e meninas de 10 a 15 anos, de diferentes classes sociais, cores e religiões. As atividades ocorrem semanalmente e envolvem o aprendizado de habilidades práticas, espírito de equipe e respeito à natureza. Entre as experiências mais marcantes estão acampamentos, caminhadas, escaladas, explorações em cavernas e florestas, além do aprendizado de técnicas de sobrevivência, como cozinhar ao ar livre e acender fogo sem fósforos.

Além do contato com o meio ambiente, o grupo trabalha valores como disciplina, solidariedade e cidadania. Os participantes são estimulados a combater o uso de fumo, álcool e drogas, a atuar em ações comunitárias e humanitárias, e a desenvolver o amor a Deus, à Pátria e ao próximo.

O método aplicado é o do “aprender fazendo”, consagrado no escotismo e reconhecido mundialmente por promover o desenvolvimento físico, intelectual, emocional e social dos jovens. 

O Clube Colmeia em Ação segue aberto à participação de novos integrantes e voluntários que queiram colaborar com o projeto e com o desenvolvimento da juventude adamantinense.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Share.