Rota da Cachoeira chega a sua 3ª edição com a participação de quase 350 ciclistas de Adamantina e região

No último dia 9 de novembro, Adamantina recebeu a terceira edição da Rota da Cachoeira, evento que reuniu 344 ciclistas em uma jornada de superação, natureza e solidariedade. Mais do que uma atividade esportiva, a Rota se consolidou como uma importante ferramenta de promoção turística e valorização dos atrativos naturais da cidade.

O ponto de partida foi o Restaurante e Pesqueiro Tucuruvi, onde os participantes foram recebidos com um café da manhã especial às 6h45. Após o café, os ciclistas seguiram por 34 quilômetros de estrada rural até a belíssima Cachoeira do Boton, um dos tesouros naturais da região, localizada entre os Municípios de Flórida Paulista e Adamantina, que encantou os visitantes com sua paisagem exuberante e clima de aventura.

Ao final do percurso, os participantes retornaram ao Pesqueiro Tucuruvi para um delicioso almoço, sorteio de brindes e show musical, encerrando o domingo com sabor, descontração e integração entre os grupos. Essa experiência completa — que une esporte, gastronomia e lazer — fortalece o turismo local, movimenta a economia e posiciona Adamantina como destino atrativo para ciclistas e amantes da natureza.

A Rota da Cachoeira já faz parte do calendário oficial de eventos de Adamantina, reunindo participantes de diversas cidades e até de outros estados, consolidando-se como um verdadeiro encontro de culturas, esportes e turismo.

SOLIDARIEDADE

O evento também teve um forte caráter social: foram arrecadados mais de 150 quilos de alimentos e R$ 1.100,00 via Pix solidário, valores que serão revertidos em gêneros alimentícios que serão destinados para a Assistência Social. A união entre esporte e solidariedade reforça o papel da Rota da Cachoeira como agente de transformação comunitária.

Com apoio da Prefeitura Municipal de Adamantina, Secretaria de Cultura e Turismo, grupos de ciclismo locais e instituições como a Polícia Militar, Secretaria de Saúde e o Centro Universitário de Adamantina, a Rota da Cachoeira mostra que quando há parceria e propósito, o turismo pode ser uma força que impulsiona desenvolvimento, inclusão e bem-estar.

