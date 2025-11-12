Acidente envolvendo micro-ônibus de prefeitura deixa 23 pessoas feridas em rodovia no interior de SP

Um acidente envolvendo um micro-ônibus que prestava serviços terceirizados à Prefeitura de Itapeva (SP) deixou 23 feridos na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Araçoiaba da Serra (SP), na noite de terça-feira (11).
Segundo informações da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente ocorreu no quilômetro 126 da pista, sentido interior. O motorista perdeu o controle da direção e, por isso, bateu contra uma carreta e uma caminhonete.
Em nota, a Prefeitura de Itapeva informou que 19 passageiros tiveram ferimentos leves e precisaram passar por atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Nenhuma vítima sofreu ferimentos graves.
Conforme apurado pelo g1, três pessoas tiveram ferimentos moderados, como cortes e batidas na cabeça. Duas foram encaminhadas para um hospital de Sorocaba (SP), enquanto a terceira e o acompanhante foram levadas ao Hospital Léo Orsi Bernardes (HLOB), em Itapetininga (SP).
Ainda conforme a prefeitura, os passageiros que precisaram de atendimento médico na Santa Casa foram realocados em outro veículo e retornaram à cidade ainda na noite desta terça-feira (12). O micro-ônibus envolvido no acidente estava em condições regulares para uso.
A rodovia, segundo a Artesp, precisou ter todas as faixas interditadas durante a ocorrência, mas foi liberada às 21h. No período, o tráfego foi desviado para o acostamento.
Por g1 Itapetininga e região, TV TEM – Foto: Reprodução/Redes sociais