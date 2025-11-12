Close Menu
Geral

Caminhão dos bombeiros pega fogo após pane em rodovia no interior de SP

AdamantinaNETPor 01 Leitura mínima

Um caminhão do Corpo de Bombeiros pegou fogo, na manhã desta terça-feira (10), na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), em Pederneiras (SP).

Segundo a corporação, o motorista, que estava sozinho, percebeu a fumaça saindo do veículo e parou no acostamento, na altura do quilômetro 211.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio teria sido provocado por uma pane no motor. O próprio condutor, que é bombeiro, conseguiu controlar as chamas com a ajuda de outra equipe. Ninguém se feriu.

Por g1 Bauru e Marília – Foto: Izabeli Aguiar/Arquivo Pessoal

 
Share.