Caminhão dos bombeiros pega fogo após pane em rodovia no interior de SP

Um caminhão do Corpo de Bombeiros pegou fogo, na manhã desta terça-feira (10), na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), em Pederneiras (SP).
Segundo a corporação, o motorista, que estava sozinho, percebeu a fumaça saindo do veículo e parou no acostamento, na altura do quilômetro 211.
Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio teria sido provocado por uma pane no motor. O próprio condutor, que é bombeiro, conseguiu controlar as chamas com a ajuda de outra equipe. Ninguém se feriu.
Por g1 Bauru e Marília – Foto: Izabeli Aguiar/Arquivo Pessoal