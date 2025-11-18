Reclamações sobre a falta e qualidade da água chegam à Câmara e Sabesp é questionada

As falhas no abastecimento de água no município voltaram a ser tema de questionamento no plenário da Câmara Municipal. Desta vez, na sessão ordinária realizada segunda-feira (10), um grupo de vereadores apresentou o Requerimento nº 218/2025 que cobra informações detalhadas da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) quanto às constantes reclamações da população sobre falta de água, instabilidade no fornecimento e qualidade duvidosa da água distribuída.

“Nos últimos meses, têm sido constantes as reclamações de moradores de Adamantina sobre a falta de água, interrupções frequentes e alteração na coloração da água distribuída. Em diversos bairros, o fornecimento é suspenso por longos períodos, com justificativas genéricas de “manutenções na rede”, sem explicações claras à população”, apontaram os autores do documento (Gabi Calil, Marta Almeida, Mary Alves e Cid Santos).

Entre os questionamentos, existe assunto ligados à infraestrutura e sistema de abastecimento, capacidade atual do sistema de captação e reservação de água no município, número de reservatórios em operação e volume total armazenado, interrupções e manutenções, e parâmetros de qualidade da água. Também pediram explicações sobre quantas interrupções no fornecimento foram registradas em 2024 e 2025, e, ainda, se há obras em andamento ou previstas para ampliação da rede ou melhoria na infraestrutura.

“Além dos transtornos diários causados pela falta de abastecimento, há também preocupação com a qualidade da água, que em alguns casos apresenta aspecto turvo e odor alterado, gerando insegurança no consumo”, completaram os legisladores.

O Requerimento já foi enviado à concessionária para resposta dentro do prazo legal.

