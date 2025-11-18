PERNAMBUCANAS ADAMANTINA dá a largada na black friday com descontos imperdíveis

A temporada de descontos mais aguardada do ano já começou na Pernambucanas de Adamantina! A loja lançou o seu “esquenta” da Black Friday, trazendo ofertas imperdíveis em todos os setores e condições de pagamento que cabem no bolso. É a oportunidade perfeita para antecipar as compras de fim de ano e garantir os melhores produtos com preços realmente especiais.

Com a marca e a tradição da Pernambucanas, o esquenta está repleto de promoções em moda, cama, mesa e banho, eletroportáteis, decoração e muito mais. Cada departamento foi preparado para surpreender o cliente com descontos exclusivos e facilidades no crediário, reforçando o compromisso da marca em oferecer qualidade e economia.

E o melhor ainda está por vir: a loja promete que, na semana oficial da Black Friday, as ofertas serão ainda mais incríveis, com preços imbatíveis e grandes oportunidades para quem gosta de aproveitar o melhor das promoções com conforto e praticidade.

Se você quer economizar e sair com as sacolas cheias, o endereço certo é a Pernambucanas de Adamantina, na avenida Rio Branco, 511 – centro.

