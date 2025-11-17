Prefeitura de Adamantina abre visitação para empresas interessadas no antigo prédio do IBC

A partir desta quarta-feira (19), está aberta à visitação para empresas interessadas em participar do edital de concorrência pública do antigo prédio do Instituto Brasileiro do Café (IBC). O edital com todas as informações está disponível em https://www.adamantina.sp.gov.br/portal/editais/0/1/1752/

Os interessados devem entrar em contato com o Departamento de Patrimônio para fazer o agendamento do horário da visita. 3502-9006.



Conforme o secretário de Desenvolvimento Econômico, Carlos Barbosa, o processo avançou após a conclusão dos estudos técnicos preliminares e aprovação da Câmara Municipal, que permitiram a publicação do Projeto de Lei autorizando a licitação do imóvel.

“O edital prevê a concessão do galpão, com quase oito mil metros quadrados de área construída e mais de 17 mil metros quadrados de área total, pelo período de 15 anos, renovável por igual prazo”, explica.

Ele acrescenta que a iniciativa responde diretamente à necessidade de ampliar a geração de empregos, fortalecer a arrecadação municipal e atrair empreendimentos capazes de elevar o padrão de desenvolvimento econômico local.



“Trata-se de uma oportunidade concreta de crescimento, modernização e instalação de novos negócios no município”, garante.

O imóvel, doado ao município pela União em abril de 2024, ainda estava ocupado por uma empresa do setor têxtil que entrou em falência, deixando no local equipamentos de costura industrial, tecidos e outros bens. Todo o material ficou sob responsabilidade judicial para posterior venda e destinação dos valores aos funcionários da empresa.

Em setembro de 2025, parte dos equipamentos começou a ser retirada e comercializada, porém ainda restavam itens no galpão. A Prefeitura requisitou a completa desocupação do espaço, e a remoção vem ocorrendo gradualmente, semana após semana.

O secretário comenta que desde o anúncio preliminar, a Prefeitura já tem recebido manifestações de interesse de empresas de diversos setores, reforçando o potencial estratégico do imóvel.

“O clima agora é de confiança e otimismo. A abertura para visitação simboliza mais do que o início de um processo licitatório, representa uma nova fase de oportunidades, investimentos e expansão para Adamantina”, finaliza.

