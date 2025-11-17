Acidente resulta em uma morte e envolve veículo de Adamantina

Um grave acidente registrado na manhã desta segunda-feira (17) na SP-425 (rodovia Assis Chateaubriand), em Clementina, na região de Araçatuba, resultou na morte de um homem que ainda não teve a identidade divulgada. Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária de Penápolis, a vítima residiria em Américo Brasiliense, na região de São José do Rio Preto e conduzia um Fiat Argo.

O veículo seguia pela rodovia quando bateu de frente com um Volkswagem Taos, conduzido por um morador de Adamantina. O condutor do Argo estava sozinho no carro. Ele foi socorrido por equipes de resgate e encaminhado ao pronto-socorro de Penápolis, mas não resistiu aos ferimentos.

Já o motorista do Taos, que também viajava sozinho, sofreu apenas ferimentos leves. De acordo com a polícia, ele realizou o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool.

O trecho da rodovia onde ocorreu a colisão foi isolado para a realização de perícia técnica. Os veículos envolvidos ficaram bastante danificados e só foram removidos após a conclusão dos trabalhos periciais. A Polícia Rodoviária informou que o caso seria registrado como homicídio culposo na condução de veículo, conforme previsto na legislação brasileira.

O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico. Após os procedimentos, seria liberado aos familiares para velório e sepultamento. As circunstâncias da colisão ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

A dinâmica do acidente deverá ser esclarecida com base nos laudos periciais e nos depoimentos colhidos.