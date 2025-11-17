Inaugurado Posto Virtual da RF e Adamantina recebe doação de veículo e aparelhos

Foi realizada na manhã de hoje (segunda-feira), no gabinete da Prefeitura do Município, a cerimônia de inauguração do PAV (Posto de Atendimento Virtual) da Receita Federal em Adamantina, que facilitará o acesso da população aos serviços oferecidos pela RF, eliminando a necessidade de deslocamento para outras localidades onde há agências.

Na oportunidade também foi feita a assinatura do convênio pelo prefeito José Tiveron e o delegado titular da Receita Federal de Presidente Prudente, Sergio Lourenço Júnior. “Além de inaugurar o PAV, sempre faço questão de trazer algo ao município, para fortalecer e mostrar ainda mais dessa importância com. Portanto, já destinamos um veículo (caminhão/trator) para Adamantina e agora estou fazendo a entrega desses aparelhos”, anunciou.

O PAV já passa a funcionar a partir de hoje mesmo – de segunda a sexta-feira das 9h às 16h –,anexo ao prédio do Poupatempo, na Avenida da Saudade, próximo ao CEVAP. Nesse Posto Virtual a população poderá resolver diversas demandas, como: Inscrição, alteração e regularização de CPF; Pesquisas fiscais e cadastrais de CPF e CNPJ; Solicitação de cópia da Declaração do Imposto de Renda; Solicitação de cópia de DITR (Declaração do Imposto Territorial Rural); Solicitação de cópia do Informe de Rendimentos, entre outros.

Vale lembrar que as demandas do PAV são exclusivamente para pessoas físicas e microempreendedores individuais e somente na forma presencial.

Da Redação

.