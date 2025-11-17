Polícia Militar prende servidor público suspeito de tráfico de drogas em Adamantina

A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas na tarde de domingo (16), na Avenida Marechal Castelo Branco, em Adamantina. O indivíduo, que trabalha como servidor público municipal, foi preso em flagrante. Um segundo envolvido também foi abordado, porém apenas o principal suspeito teve a prisão formalizada.

Segundo a PM, denúncias anônimas relataram que o local vinha sendo utilizado para a venda de entorpecentes, com porções escondidas em uma área de vegetação próxima. Diante das informações, as equipes passaram a monitorar discretamente a região.

Durante a observação, os policiais localizaram o suspeito inicial sentado em um ponto usado por motoristas de chapa. Ele foi abordado e liberado, já que nada ilícito foi encontrado naquele momento, embora apresentasse indícios de uso recente de drogas, conforme consta no boletim de ocorrência.



A vigilância continuou. Cerca de 25 minutos depois, outro homem chegou e conversou rapidamente com o suspeito. Os policiais notaram quando o primeiro indivíduo apontou em direção ao mato, de onde o recém-chegado buscou um objeto escondido, segundo a PM.

Diante da clara suspeita de comércio de drogas, a equipe voltou a abordar os dois. Com o segundo homem foi encontrada uma porção de maconha. No ponto exato da vegetação mencionado no contato entre eles, os militares localizaram mais quatro porções da mesma substância, incluindo uma embalagem de maior volume.



Ainda segundo informou a PM, com o suspeito monitorado desde o início, os policiais encontraram ainda uma porção de maconha escondida em um copo junto a um par de meias, além de R$ 30 em dinheiro — quantia que ele não possuía na primeira abordagem, o que reforçou a hipótese de que estivesse realizando vendas no local. O segundo abordado confirmou aos policiais que havia ido ao local para comprar droga.

Os dois foram conduzidos ao plantão policial. O delegado de plantão determinou a prisão em flagrante do suspeito apontado como vendedor do entorpecente. Ele permaneceu detido à disposição da Justiça, para audiência de custódia. O outro indivíduo foi ouvido e liberado.

Ao todo, foram apreendidas seis porções de maconha, totalizando 15,24 gramas. (Por: Redação)



