Adamantina/SELAR Sub-14 é vice-campeão da Série Ouro da Copa AMNAP de Futsal

Desfalcado do seu principal jogador, o goleiro titular Caio que esteve ausente na disputa final, a equipe do Adamantina/Selar, categoria Sub- 14, acabou ficando como vice campeão da Série Ouro da Copa AMNAP de Futsal Categorias de Base. A competição regional organizada pela Judá Artigos Esportivos de Lucélia.

A equipe adamantinense sofreu a derrota para os donos da casa o Dracena Futsal pelo placar de 6 a 1.

A partida da disputa da grande final foi realizada no domingo (16) no Ginásio de Esportes Alaor Ferrari em Dracena.

A comissão técnica adamantinense formada por Ricardo Andradina, Lú Gimenes e auxiliar Lucas Ramos agradecem o empenho dos jogadores, além dos pais, Luis Alexandre Hagui “Xandy” (Secretário de Esportes), Luciano Netto (Diretor) pelo apoio e incentivo.

Por: Jair Kbça – Foto Cedida e Informações: Ricardo Andradina

.