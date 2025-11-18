Curso de Logística da Fatec Adamantina recebe reconhecimento pelo prazo máximo pelo CEE-SP

A Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Adamantina tem mais um motivo para comemorar: o Curso Superior de Tecnologia (CST) em Logística, ofertado na modalidade de Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS), acaba de ser reconhecido oficialmente pelo Conselho Estadual de Educação de São Paulo (CEE-SP) pelo prazo máximo de três anos. O reconhecimento foi publicado no Diário Oficial do Estado, conforme o Parecer CEE nº 270/2025, após apreciação dos conselheiros na Sessão Plenária realizada na quarta-feira, 5.

O resultado é o desfecho de um processo criterioso, que incluiu visita técnica dos avaliadores no dia 30 de maio deste ano. O reconhecimento de três anos é o maior período possível concedido a cursos superiores, o que reforça a qualidade da formação oferecida pela Fatec Adamantina.

Para o coordenador do CST em Logística, Prof. Me. Paulo Roberto da Silva, o parecer representa mais que um selo de qualidade, é o reflexo do trabalho coletivo e da dedicação de toda a comunidade acadêmica.

Segundo ele, essa conquista é o resultado direto do trabalho incansável e da dedicação de todos: a coordenação do curso, que atua com visão e estratégia direcionando as ações que permeiam o curso, o corpo docente, que com paixão e expertise inspira e forma os futuros profissionais.

O coordenador do curso ressalta ainda a importância do reconhecimento considerando o caráter inovador da modalidade AMS. “Este reconhecimento adquire ainda maior relevância ao considerarmos a modalidade AMS, na qual o Centro Paula Souza (CPS), ao qual a Fatec Adamantina pertence, vem abrir caminhos para mais dois cursos em fase de implantação: CST em Agronegócio e CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, ambos na modalidade AMS. A expansão de cursos nesta modalidade demonstra a vanguarda do CPS em oferecer percursos educacionais integrados e eficientes, que preparam o estudante de forma mais completa e acelerada para o mercado de trabalho e para a continuidade dos estudos”, completou.

AMS

A proposta da modalidade AMS é justamente essa integração: o curso é totalmente presencial e permite que, em cinco anos, o estudante conclua o Ensino Médio, o curso Técnico e o curso Superior. Nos três primeiros anos, o aluno cursa o Ensino Médio integrado à formação técnica e cumpre 200 horas de experiência profissional em uma empresa parceira. Caso deseje seguir para o nível superior, pode fazê-lo sem a necessidade de vestibular, cursando mais dois anos para obter o diploma de tecnólogo.

Ao final do terceiro ano, além de concluir o Ensino Médio, o estudante sai com o diploma de técnico e, ao concluir o quinto, com a graduação de tecnólogo — uma formação completa e alinhada às demandas do mercado.

Por Assessoria de Imprensa

.