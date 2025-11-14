Reajuste de 6% aos empregados e calendário anual de funcionamento são definidos por Sindicatos do Comércio

Em assembleia realizada no final de outubro entre o Sincomercio (Sindicato do Comércio Varejista) das regionais de Adamantina, Osvaldo Cruz, Lucélia e Tupã e o Sincomerciários (Sindicato dos Empregados no Comércio) de Tupã e região, foram tratadas e decididas as regras relacionadas ao horário de trabalho e salário dos colaboradores ligados ao setor.

Apesar de a data-base ser 1º de setembro, o presidente do Sincomércio em Adamantina, Sergio Vanderlei ponderou em entrevista concedida nesta semana à TV Folha Regional que sempre é uma pauta que demanda muita negociação para ser fechada, por isso conseguiu chegar somente agora a um consenso entre as partes.

Na Convenção Coletiva Socioeconômica ficou estabelecida a concessão do reajuste de 6%, ou seja, 1% a mais de ganho real comparado à inflação. E esse percentual foi igual para todo o Estado de São Paulo. Então, todos os funcionários do setor do comércio tiveram o mesmo benefício”, completou.

Também ficou definido o funcionamento do comércio em datas especiais, que constam na Convenção Coletiva de Trabalho de Horários. “Esse calendário é válido de novembro deste ano a dezembro do ano que vem e contempla todos os feriados, domingos, entre outras situações, para dar segurança jurídica para as empresas e para que os trabalhadores não percam nenhum direito”, acrescentou.

Sergio informou ainda que a decisão relacionada à abertura extra do comércio e supermercados é baseada em uma pesquisa que tem sido realizada todos os anos. Desta vez, por exemplo, foram ouvidos 120 comerciantes, de porta em porta. “Evidente que não há consenso, porém, seguimos sempre a maioria. Democraticamente”.

Por Folha Regional Adamantina

