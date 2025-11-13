Quadrilha presa é suspeita de aplicar golpe ‘chupa-cabra’ contra idosos em 8 cidades, entre elas Adamantina

Uma operação da Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta quinta-feira (13) cinco integrantes de uma quadrilha suspeita de aplicar o golpe conhecido como “chupa-cabra” contra idosos em pelo menos oito cidades do interior do Estado, entre elas Adamantina.

Denominada “Operação Chupa-Cabra”, a ação foi deflagrada em São Paulo e mobilizou mais de 60 agentes do Deinter-8 (Departamento de Polícia Judiciária do Interior), com apoio do Garra/Dope. As investigações começaram em setembro de 2024, após um registro de ocorrência em Palmital (SP).

Segundo o delegado Marcelo Aparecido de Souza, responsável pelo caso, o grupo fazia parte de uma organização criminosa itinerante formada por sete pessoas. Os suspeitos agiam em Adamantina, Cândido Mota, Junqueirópolis, Martinópolis, Ourinhos, Palmital, Pirajuí e Presidente Prudente.

“A operação recebeu esse nome em referência ao golpe praticado, conhecido popularmente como o golpe do ‘chupa-cabra’, em que o dispositivo instalado nos caixas eletrônicos retém o cartão da vítima. Aproveitando-se disso, os criminosos se aproximam oferecendo ajuda”, explicou o delegado.

De acordo com as investigações, os golpes ocorriam principalmente entre sextas-feiras e domingos. Após reter o cartão, os criminosos orientavam as vítimas a ligar para um falso número de atendimento bancário – deixado em papéis próximos aos terminais. Na ligação, outros integrantes da quadrilha se passavam por atendentes e induziam os idosos a fornecer dados pessoais e senhas.

Com essas informações, os golpistas retornavam ao caixa eletrônico e realizavam saques e transferências indevidas. Até o momento, oito vítimas foram identificadas, com prejuízos estimados em R$ 48 mil.

Ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão. Os cinco suspeitos presos serão encaminhados ao sistema prisional e deverão passar por audiência de custódia. As investigações continuam para localizar os demais integrantes do grupo. (Por: Impacto)



