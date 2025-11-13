Adamantinenses acusados de homicídio no Mato Grosso vão a júri popular na próxima semana

Na próxima segunda-feira (17), às 8h, acontece júri popular do médico veterinário Richard Bortolo Junior, suspeito de ter matado, juntamente com o mecânico Matheus Augusto Drago Schnoor, após uma discussão, a vítima Everton Passos de Andrade, de 39 anos, que era conhecido como Xuxa, que quase foi degolado às margens do Rio Lira, em Sorriso, o caso ocorreu na madrugada do dia 6 de setembro de 2022.

Richard e Matheus serão julgados por homicídio qualificado, por motivo fútil, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

“A prova da existência do crime e indícios de sua autoria são veementes e não foram abalados no decorrer do feito por nenhuma prova ou alegação defensiva. Na mesma linha segue o perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, demonstrado a partir do modus operandi utilizado, persistindo a garantia da ordem pública evitando-se, assim, que se coloquem em risco novos bens jurídicos e por ter se evadido do distrito da culpa, a fim de resguardar a aplicação da Lei Penal”, diz a decisão.

Richard e Matheus puderam recorrer da decisão, mas a juíza determinou que os dois continuem presos.



O Superior Tribunal de Justiça, em uma decisão monocrática do ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou um habeas corpus proposto pela defesa do médico veterinário Richard Bortolo Junior. Ele é suspeito de ter matado, juntamente com o mecânico Matheus Augusto Drago Schnoor, um homem identificado como Everton Passos de Andrade, de 39 anos, que era conhecido como Xuxa, na cidade de Sorriso e também de Adamantina. A dupla confessou ter matado a vítima, após uma festa, onde o trio havia ido.

Os três eram amigos de infância, da cidade de Adamantina, e haviam se desentendido. Os dois então atropelaram Everton e o agrediram. Posteriormente, Xuxa foi colocado no veículo e levado a uma região de mata.