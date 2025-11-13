CLÍNICA VITORINO comemora um ano em Adamantina

A Clínica Vitorino comemora um ano de atuação em Adamantina, consolidando seu nome entre as principais referências da cidade em tratamentos odontológicos e médicos. Localizada na rua Josefina Dall Antônia Tiveron, 247, no centro, o espaço se tornou sinônimo de confiança e qualidade, reunindo profissionais dedicados ao cuidado integral e humanizado com cada paciente.

Idealizada pela dentista dra. Amanda Vitorino, conta com estrutura moderna e acolhedora, além de uma equipe formada pelas profissionais dra. Ana Caroline Garcia, dra. Juliana Guimarães Fróio e dra. Roberta Bento, altamente qualificadas e com ampla experiência em suas áreas de atuação. A dedicação e o compromisso com a excelência são marcas que fazem da clínica uma referência em saúde e estética na região.

Ao completar um ano, a Clínica Vitorino celebra conquistas e reafirma sua missão de continuar transformando sorrisos e promovendo qualidade de vida em Adamantina e região.

Clínica Vitorino | @clinica.vitorino – rua Josefina Dall Antônia Tiveron, 247 – centro – Adamantina. Agende seu atendimento: (18) 99705-0154.

