Engavetamento entre caminhões e van provoca morte e deixa feridos na BR-376, entre o Paraná e Santa Catarina

Um engavetamento entre um caminhão-baú, uma carreta e uma van com uma família matou um caminhoneiro e deixou algumas pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (12) na BR-376, no trecho que liga o Paraná a Santa Catarina. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Segundo a corporação, na van estavam o motorista e 15 pessoas de uma família de Prudentópolis (PR) que viajava para visitar o parque Beto Carrero, em SC.
A RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, apurou que pelo menos 14 pessoas foram levadas a hospitais com ferimentos, sendo que duas tiveram lesões mais expressivas: um jovem de 21 anos e uma criança de 8 anos, que foram socorridos em estado grave.