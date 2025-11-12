Pai de menino de 9 anos que morreu em acidente de carro é preso por dirigir embriagado

O pai do menino de nove anos que morreu em um acidente de carro no domingo (9), na Estrada Vicinal Valdomiro Campanhola, em Valentim Gentil (SP), foi preso em flagrante por dirigir embriagado e está sob escolta policial na Santa Casa de Votuporanga.
Segundo o boletim de ocorrência, o pai dirigia o carro no momento do acidente. Um teste de bafômetro constatou que ele estava embriagado. Além disso, ao chegarem ao pronto-socorro depois do capotamento, o motorista e a esposa confessaram à polícia que beberam bebida alcoólica.
O homem perdeu o controle da direção, atravessou o acostamento, rompeu a cerca de um pasto e capotou diversas vezes.