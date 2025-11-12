Pai de menino de 9 anos que morreu em acidente de carro é preso por dirigir embriagado

Ainda de acordo com o registro policial, o carro parou com as rodas para cima. Rafael Henrique Palma de Almeida morreu no local. No veículo, estavam cinco ocupantes, sendo o pai, a mãe, a irmã, de três anos, e a tia de Rafael.

Os ocupantes foram socorridos e levados para o pronto-socorro da cidade. O pai de Rafael foi transferido para a Santa Casa de Votuporanga sob escolta policial.