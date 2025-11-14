Vem aí a primeira edição do Pedalando e Caminhando pela Vida em Adamantina

Há alguns dias aconteceu em Adamantina uma reunião com a secretária municipal de Saúde Cristina Marquetti, o secretário de Esporte Alexandre “Xandy”, o vereador de Mariápolis Leonardo Rodrigues, o Pastor Betinho do Ministério Preparados em Cristo, além do organizador André Lima “Dedé” e da Elaine, que é a representante da assistência social do Pedalando e Caminhando pela Vida.

A reunião teve como as tratativas visando a realização da primeira edição do Pedalando pela Vida de Adamantina.

O evento solidário pretende contar com a participação de ciclistas de todas as idades, com a meta de arrecadar 1.000 bolsas de sangue.

A data do evento deve ser agendada para as próximas semanas, onde será realizada ampla divulgação visando a participação de ciclistas e pessoas de Adamantina e toda a região.

O Pedalando e Caminhando pela Vida já foi realizado em várias cidades, tendo todas conseguido grandes quantidades de bolsas de sangue. A ação foi iniciada em Presidente Prudente.

“Cada pedalada é um ato de amor, e juntos vamos salvar muitas vidas”, afirmou o coordenador Dedé.

(Por: Redação – Foto: Reprodução)



