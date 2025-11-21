Pastoral Social da Matriz Nossa Senhora de Fátima recebe homenagem da Câmara

A vereadora Mary Alves apresentou na Câmara Municipal de Adamantina, uma Moção de Congratulações e Aplausos à Pastoral Social da Matriz Nossa Senhora de Fátima de Adamantina, pelos relevantes serviços que prestam à cidade, mais precisamente à comunidade de Fátima, com ações de extrema importância na área social.

A Moção apresentada pela vereadora foi subscrita pelos demais vereadores adamantinenses e desta forma foi aprovada pelo legislativo de Adamantina.

Na semana passada a vereadora Mary Alves esteve pessoalmente visitando a Pastoral Social da Matriz Nossa Senhora de Fátima onde entregou a Moção com a homenagem.

Na Moção a vereadora destacou que a Pastoral Social da Matriz Nossa Senhora de Fátima nasceu do coração generoso e visionário do Padre Afonso que, movido pela compaixão diante das consequências da pandemia da COVID-19, idealizou sua criação como uma resposta concreta às necessidades do povo. Desta forma em 25 de janeiro de 2022, surgiu um pequeno grupo com um grande propósito: ser presença viva de Cristo na vida das pessoas. Naquela época, a Pastoral contava com apenas cinco ou seis voluntários, que começaram com ações simples, mas cheias de amor.

Hoje, a Pastoral conta com cerca de 55 voluntários ativos, comprometidos em servir à comunidade e a Cristo. Cada voluntário acompanha uma família assistida, sendo um elo essencial para atender suas necessidades. A Pastoral não parou de crescer — em estrutura, em ações e, principalmente, em espiritualidade.

Atualmente, a Pastoral assiste cerca de 70 famílias, mas vale lembrar que muitas pessoas participam dos cafés realizados mensalmente mesmo sem serem assistidas, pois ali se sentem acolhidas. Tudo isso tem como objetivo fortalecer os laços, proporcionar dignidade e cultivar a fé.

A primeira coordenadora, Carolina Lott, conduziu com dedicação a construção dos primeiros passos da Pastoral até maio de 2025. Desde então, a coordenação está nas mãos de Ana Paula da Silva Lopes Maciel, que já atuava desde o início ao lado da primeira coordenadora e, com amor e firmeza, segue conduzindo a missão com fé, empenho e acolhimento.

Neste ano, foi realizado o Primeiro Bazar Solidário, bem como a Festa das Crianças 2025 pelo terceiro ano consecutivo onde foram arrecadados 600 brinquedos novos e vários usados, agora esta sendo preparado o Natal das Crianças, além de outras ações durante o ano.

A Pastoral Social tem como missão principal ser a extensão de Cristo no mundo, sendo voz, abraço e sorriso para quem precisa. Mais do que ajudar materialmente, a Pastoral tem como missão evangelizar com a vida, estando ao lado dos mais necessitados, promovendo dignidade e partilhando a esperança que vem de Deus, sendo desta forma um trabalho importante na comunidade adamantinense.

A Moção apresentada na Câmara foi encaminhada a sra. Ana Paula Lopes Maciel – Coordenadora da Pastoral Social, ao Pároco Padre Ademilson Luiz Ferreira e ao Vigário Paroquial Padre João Vítor Ribeiro da Silva.

