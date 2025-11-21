Encerramento do projeto “Bom de Nota, Bom de Dança 2025” apresenta espetáculo “Ayrton do Brasil” em Adamantina e Flórida Paulista

A Associação Pró-Esporte e Cultura realiza, nos dias 26 e 27 de novembro, o espetáculo de encerramento do projeto “Bom de Nota, Bom de Dança 2025”, apresentado nas cidades de Adamantina e Flórida Paulista. A ação, viabilizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e patrocinada pela Usina Branco Peres, será gratuita e aberta ao público, reunindo familiares, convidados e toda a comunidade. A Associação Pró-Esporte e Cultura realiza, nos dias 26 e 27 de novembro, o espetáculo de encerramento do projeto “Bom de Nota, Bom de Dança 2025”, apresentado nas cidades de Adamantina e Flórida Paulista. A ação, viabilizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e patrocinada pela Usina Branco Peres, será gratuita e aberta ao público, reunindo familiares, convidados e toda a comunidade.

Este ano, o encerramento traz ao palco o espetáculo “Ayrton do Brasil”, uma homenagem artística a Ayrton Senna, um dos maiores ícones do automobilismo mundial. A montagem propõe uma fusão entre o balé clássico, com sua precisão e elegância, e as danças urbanas, marcadas pela energia intensa e pela expressão corporal contemporânea. Por meio dessa combinação, os alunos apresentam coreografias que traduzem em movimento a trajetória, os desafios e o legado inspirador do piloto.

O espetáculo celebra não apenas o talento dos participantes, mas também a evolução conquistada ao longo dos meses de aulas, ensaios e práticas pedagógicas oferecidas pelo projeto. Para muitas crianças e adolescentes, a apresentação representa a primeira experiência em um palco profissional — um marco simbólico de pertencimento, autoestima e transformação cultural.

Desenvolvido nas cidades de Ribeirão Preto, Itapeva, Adamantina, Flórida Paulista e Descalvado, o “Bom de Nota, Bom de Dança 2025” promove formação artística e valorização escolar, utilizando a dança como ferramenta de disciplina, criatividade e inclusão social. O encerramento é o momento de compartilhar com a comunidade todo esse processo formativo.

SERVIÇO

26 de novembro

19h30

Teatro Fernando Paloni – Praça Élcio Micheloni, Av. Ademar de Barros, 196, Centro – Adamantina/SP

Evento gratuito

Sobre a Associação Pró-Esporte e Cultura

A Associação Pró-Esporte e Cultura desenvolve projetos socioculturais que ampliam o acesso de crianças e adolescentes à arte, ao esporte e à educação. Com iniciativas gratuitas em diversas cidades paulistas, promove a inclusão social por meio de atividades que fortalecem a criatividade, a disciplina, a convivência e o desenvolvimento humano.

