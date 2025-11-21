ARTIGO: Província, “Zumbi” e aloprados/as…

“Aquele que é feito escravo por uma força maior do que a sua, ama a liberdade e é capaz de morrer por ela, nunca chegou a ser escravo.” (Zumbi dos Palmares)

“Só fica escravo aquele que tem medo de morrer sobre donos.” (Zumbi dos Palmares)

seb@r.

Então, ou seja, parece que vai sair aquilo deste lado, porém, pode ser tudo do mesmo lado e vamos que vamos…

Como disse o pensador do outro tempo deste tempo, O RIO NÃO ESTÁ PRA PEIXE, assim, cada qual deve PESCAR do seu jeito de SER, porém, sem ESTAR…

Também, como sempre, nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, tudo pode acontecer de um jeito ou de outro, pois, acaba sempre prevalecendo as eternas TROCAS NADA SIMBÓLICAS…

Os/as ALOPRADOS/AS estão nos quatro cantos provincianos, assim, pode-se avançar aqui e ali, entretanto, fica tudo do mesmo jeito de sempre e ponto quase final…

A pseudo VERDADE que está nos corredores do PODER pelo PODER em busca do PODER, pode ser apenas mais uma daquelas MENTIRAS patrocinadas e mediadas pelo PODER INSTITUCIONALIZADO…

Nos lados das PAREDES CINZAS, tudo indica que o MAQUINISTA se perdeu com seus VAGÕES DESGOVERNADOS, bem como, nos lados do GESTOR PÚBLICO, também, existem os/as ALOPRADOS/AS que buscam apenas ESTAR e se esquecem de SER…

No mais em meio ao tudo de menos, os BARCOS continuam NAVEGANDO em águas um tanto quanto TURBULENTAS em nível de MERCADO ORGANIZACIONAL, tendo em vista que a TRIPULAÇÃO deixa a desejar em todas as áreas de atuação acadêmica e profissional…

Mas, QUEM ESPERA SEMPRE ALCANÇA, por isso e mais aquilo, talvez algum MILAGRE possa ocorrer para ambos os lados, ou seja, ACADEMIA e GESTÃO PROVINCIANA…

No próximo ano, estarão ocorrendo em nível nacional, portanto, TODO CUIDADO É POUCO com aqueles famigerados CANTOS DAS SEREIAS, ainda, TUBARÕES travestidos de AVES DE RAPINA ou URUBUS de plantão nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Com a aproximação das FESTAS NATALINAS e de mais um ANO NOVO ANO para um NOVO ANO NOVO, a COMUNIDADE PROVINCIANA deve continuar buscando MARCAR PRESENÇA em atividades afins aos interesses comunitários, porém, vai depender sempre dos interesses pessoais, familiares, profissionais e outros…

Espera-se que ocorram MUDANÇAS deste e do outro lado, todavia, como diz aquele outro DITO pelo NÃO DITO, a saber: SE VOCÊ PENSA QUE TÁ RUIM, PODE PIORAR…

No meu caso em ESPECIAL, posso registrar que EU ERA FELIZ E NÃO SABIA…

Ah! Estava esquecendo de reforçar que ZUMBI VIVE!

Pra não esquecerem, PERDERAM MANÉS!

Ainda, QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

