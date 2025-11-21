Motorista morre em batida entre carro e carreta em estrada vicinal no interior de SP; veículo ficou destruído

Um motorista de um carro morreu, nesta quinta-feira (20), após se envolver em um acidente com uma carreta na estrada vicinal que liga Tupã a Quatá (SP).
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro seguia no sentido Tupã-Quatá, enquanto a carreta trafegava no sentido contrário, quando houve a batida de frente entre os dois veículos, na altura do km 10.
O motorista do carro, identificado como Eduardo Ferreira, de 39 anos, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Já o condutor da carreta sofreu apenas ferimentos leves.
Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Científica atenderam a ocorrência. As causas do acidente serão investigadas.
Por g1 Bauru e Marília – Foto: João Mário Trentini/Arquivo Pessoal