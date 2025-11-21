Ginásio de Esportes Paulo Camargo será palco das semifinais da Copa Master de Futsal nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (24) às 19h30, no Ginásio de Esporte Paulo Camargo será palco das semifinais da Copa Master de Futsal de Adamantina acima de 40 anos.

A classificação da primeira fase terminou da seguinte forma: a equipe do Parque Iguaçu 21 pontos, Arsenal 13 pontos, Pedalada Futsal 9 pontos, Os Quaiados 7 pontos, ABC de Lucélia 2 pontos.

As semifinais ficaram da seguinte forma. No primeiro jogo Arsenal/Godoy enfrenta Pedalada Futsal e na outra partida Parque Iguaçu joga contra Os Quaiados.

Até o momento foram realizadas 18 partidas e assinalados 102 gols, perfazendo uma média de 5,6 gols por jogo.

JOGOS DAS SEMIFINAIS

19h30 – Arsenal Supermercado Godoy x Pedaladas Futsal

Duelo de forte marcação e experiência, com duas equipes que chegam embaladas e buscam uma vaga inédita na grande final.

20h30 – Parque Iguaçu x Os Quaiados

O Parque Iguaçu, dono da melhor defesa da competição, encara Os Quaiados, equipe de grande tradição nos torneios municipais de Adamantina.

DESTAQUES DA COMPETIÇÃO

Artilheiro até o momento: Claudemir Alves Pereira “Mir”, do Parque Iguaçu com 15 gols e a defesa menos vazada também é do Parque Iguaçu com 7 gols.

A FORÇA E A TRADIÇÃO DO MASTER 40

A Copa Master Adamantina 40 Anos, reforça o valor do esporte na vida adulta, promovendo saúde, lazer e integração entre os participantes. A categoria é marcada pela presença de grandes jogadores que fizeram história no futsal adamantinense, atletas que continuam demonstrando sua técnica e habilidade, inspirando as gerações mais jovens e mantendo vivo o legado esportivo da Cidade Jóia.

O evento esportivo destaca não apenas a competitividade, mas também o respeito, a amizade e o espírito esportivo, valores que fazem do futsal uma das modalidades mais queridas de Adamantina.

O público está convidado à prestigiar as semifinais e apoiar os atletas que continuam fazendo história nas quadras.

A Copa Master Adamantina 40 Anos é uma realização da SELAR (Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação) da Prefeitura de Adamantina.

