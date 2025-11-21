FAI realiza cerimônia de premiação dos Congressos Científicos 2025 no dia 25 de novembro

O Centro Universitário de Adamantina (FAI) realiza, no dia 25 de novembro, a aguardada cerimônia de premiação dos Congressos Científicos 2025, celebrando os melhores trabalhos apresentados durante os eventos realizados entre 20 e 22 de outubro. A solenidade acontecerá a partir das 19h30, no Auditório Miguel Reale, localizado no Campus II da instituição.

Neste ano, a premiação conta com tablets, Kindle e fones Bluetooth, como forma de incentivo à pesquisa e à inovação. A lista completa dos premiados já está disponível no link fai.com.br/cic

A edição de 2025 dos Congressos Científicos da FAI — composta pelo 19º Congresso de Iniciação Científica (CIC), o 15º Congresso de Pesquisa Científica (CPC) e o 18º Congresso de Iniciação Científica Júnior (CIC Jr.) — teve como tema “Inteligência Humana e Transformações na Atualidade”.

Ao longo de três dias, a programação gratuita e aberta ao público reuniu milhares de visitantes de diversas cidades e estados brasileiros, resultando em uma expressiva produção científica. No total, foram 795 trabalhos submetidos, representando um crescimento de 23% em relação a 2024, e 2.055 autores inscritos, provenientes de cinco estados: Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo.

O CIC contou com 323 trabalhos submetidos — sendo 45 apresentações orais e 278 pôsteres digitais — e 666 autores. O CPC recebeu 94 trabalhos (16 orais e 78 pôsteres), com 133 autores. Já o CIC Jr., voltado à educação básica, teve 378 trabalhos apresentados, entre maquetes e pôsteres, com a participação de 1.256 estudantes.

Um dos diferenciais desta edição foi o investimento em tecnologia e aprimoramento da experiência dos participantes. Assim como em 2024, os pôsteres foram exibidos em tótens digitais, e as apresentações orais ocorreram em salas silenciosas, garantindo melhor concentração e qualidade acústica. Além disso, o evento contou com 12 minicursos gratuitos, ministrados por docentes e pesquisadores convidados, ampliando as oportunidades de aprendizado e troca de conhecimentos.

Por Jéssica Nakadaira – Crédito das fotos: Juliane Derroide

