Iniciativa de alugar novo prédio para a Câmara continua em análise, enquanto construção não tem definição

“Estamos analisando a possibilidade de alugar um prédio específico para abrigar a Câmara de Adamantina”, reafirmou o presidente Eder do Nascimento Ruete (Edinho) na entrevista concedida na segunda-feira passada (10) à Tv Folha Regional, dando a entender que já tem o local ideal.

Atualmente a Casa de Leis está instalada no 1º andar do Paço Municipal. Além de problemas estruturais recorrentes, o espaço físico se tornou restrito para abrigar as atuais estruturas administrativa e legislativa. O maior reflexo da necessidade de um local mais amplo é a aparente falta de espaço para o público no plenário, que comporta apenas 32 pessoas sentadas.

“Hoje, por exemplo, o vereador não tem uma sala para atender o cidadão que vai até lá visita-lo ou fazer uma solicitação, e tem que fazer isso emprestando a sala de reuniões ou da Presidência. Sem contar também as dificuldades de acessibilidade e ocupação que temos ao plenário atual. Então a ideia é escolher um lugar que dê oportunidade para criarmos gabinetes aos vereadores e acomodar a população com maior espaço e conforto”, ponderou.

Ainda segundo a fala de Edinho, a única coisa que poderia impedir a iniciativa é a questão financeira. “Porque sou contra a gastar mais para alugar um novo prédio e ter o mesmo espaço”. Então, está sendo buscado um imóvel e analisado quanto se gastaria e quanto se economizaria ao liberar o 1º andar do Paço Municipal para a Prefeitura utilizar e colocar setores que hoje estão em outros prédios nos quais hoje pagar aluguel. “Isso sendo equalizado, vamos alugar uma nova sede para o Legislativo, claro, com a supervisão de todos os órgãos fiscalizadores e dentro da lei”.

O presidente também deixou claro que o pagamento do aluguel do novo prédio ficaria sob a responsabilidade financeira do Poder legislativo.

Vale lembrar que existia recurso destinado pela Prefeitura de Adamantina desde o segundo semestre de 2022, no valor de 250 mil, para viabilizar a fase inicial das obras do prédio próprio da Câmara, mas até então a construção não foi iniciada. O projeto também estaria pronto, faltando somente a abertura do processo licitatório que definiria a empresa responsável em executar os serviços. E o terreno está reservado na Rua Josefina Dall’Antônia Tiveron, entre as sedes do Tribunal de Contas e do CREA/SP (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo).

