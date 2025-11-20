OAB de Adamantina inicia atendimento em moderno prédio e em novo endereço

A 59ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Adamantina começou a atender oficialmente em seu novo endereço na última quinta-feira (13). A informação foi divulgada por meio das redes sociais da instituição, marcando um capítulo importante na história da advocacia local.

A nova sede, moderna e totalmente estruturada, está localizada na Rua Josefina Dall’ Antônia Tiveron, nº 170. O imóvel foi construído em um terreno de 1.274,74 m² doado pela Prefeitura de Adamantina em 2019. Conforme a legislação municipal que autorizou a doação, as obras deveriam ser iniciadas em até cinco anos — condição que foi atendida com o início dos trabalhos no final do último ano, garantindo a manutenção da área destinada à entidade.

Com arquitetura alinhada aos padrões de modernidade adotados pela OAB no Estado de São Paulo, a subseção passa a contar com espaços amplos e funcionais, projetados para oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais da advocacia e atendimento qualificado à população. A nova estrutura possui salas administrativas, áreas de apoio, espaços de convivência e ambientes adaptados às necessidades atuais da categoria.

A localização estratégica também é um destaque. A sede fica ao lado da Unidade Regional (UR-18) do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e nas proximidades do Fórum local, criando um polo jurídico-administrativo importante para Adamantina e região. No mesmo perímetro encontram-se ainda a 2ª Companhia da Polícia Militar, a unidade do CREA-SP (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), a Delegacia Seccional da Polícia Civil, o CIS (Centro Integrado de Saúde) e uma escola municipal de educação infantil.

Com a mudança, a OAB Adamantina reforça seu compromisso com a valorização da advocacia, a melhoria da infraestrutura pública destinada ao setor jurídico e a ampliação da qualidade dos serviços prestados à comunidade. A subseção segue agora suas atividades em um espaço próprio, moderno e preparado para atender às demandas crescentes da região.

