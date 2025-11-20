Sicoob Nosso celebra 37 anos com café da manhã especial em todas as agências

O Sicoob Nosso comemorou, nesta terça-feira (18), seus 37 anos de história. Para marcar a data, todas as agências da cooperativa realizaram um café da manhã especial para acolher e celebrar junto aos cooperados, reforçando o vínculo próximo que sempre guiou sua atuação.

Fundado em 1988, o Sicoob Nosso integra o Sistema Sicoob, o maior sistema financeiro cooperativo do país. Desde sua criação, a cooperativa nasceu com o propósito de oferecer soluções financeiras justas, humanas e acessíveis, promovendo desenvolvimento econômico e social nas regiões onde está presente.

Ao longo de mais de três décadas, o Sicoob Nosso se consolidou como uma instituição sólida e inovadora. Atualmente, conta com aproximadamente 200 colaboradores, 18 postos de atendimento e mais de 20 mil cooperados. Em seu modelo cooperativista, cada cooperado é mais do que um cliente: é dono do negócio, participa das decisões e também dos resultados. Essa estrutura democrática garante que o crescimento da cooperativa seja revertido em benefícios reais para as pessoas e para a comunidade.

Neste aniversário, a cooperativa reforça um de seus valores essenciais: cooperação transforma pessoas. Pessoas transformam o mundo. Há 37 anos, o Sicoob Nosso coopera com quem transforma o mundo em um lugar melhor

A comemoração do aniversário reforça a importância da união e da participação coletiva para a construção de uma cooperativa forte, sustentável e cada vez mais próxima de quem faz parte dela.

Por Assessoria de Imprensa – Foto: Impacto

